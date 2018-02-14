حجاب الوزيرة بوشهري يثير جدل نيابي نيابي/ دميثير: دعاية لشركة .. الهاشم: هذا ماركة شعرفك

بوشهري خلال جلسة اليوم - تصوير القبس

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:01 14/02/2018 حدث بتاريخ: 16:07 14/02/2018

بينما انتهت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري من مداخلتها بالرد على تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانىء الكويتية من قبل أحدى الشركات، دار الحديث النيابي التالي:

النائب خلف دميثير: "حجاب" الوزيرة بوشهري به دعاية إعلانية لشركة

النائب صفاء الهاشم: هذا ماركة اشعرفك أنت

النائب خلف دميثير: أعرف الماركات أكثر منج لكن احنا في قاعة وليس بمحل ماركات