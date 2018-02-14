حجاب الوزيرة بوشهري يثير جدل نيابي نيابي/ دميثير: دعاية لشركة .. الهاشم: هذا ماركة شعرفك
بينما انتهت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان ووزيرة الخدمات العامة د. جنان بوشهري من مداخلتها بالرد على تقرير لجنة حماية الأموال العامة بشأن التجاوزات التي لحقت بالأموال العامة وأملاك الدولة العائدة لمؤسسة الموانىء الكويتية من قبل أحدى الشركات، دار الحديث النيابي التالي:
النائب خلف دميثير: "حجاب" الوزيرة بوشهري به دعاية إعلانية لشركة
النائب صفاء الهاشم: هذا ماركة اشعرفك أنت
النائب خلف دميثير: أعرف الماركات أكثر منج لكن احنا في قاعة وليس بمحل ماركات