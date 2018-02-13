الوزير الروضان: تكليف عدة وزارات التنسيق مع اندونيسيا وفيتنام ونيبال وغيرها لاستقدام العمالة المنزلية

وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:27 13/02/2018 حدث بتاريخ: 17:27 13/02/2018

أعلن وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان أن مجلس الوزراء أقر عدة توصيات صادرة عن لجنة (العمالة المنزلية) تتعلق بتكليف وزارة الخارجية بالتنسيق مع كل من وزارة الداخلية ووزارة التجارة والهيئة العامة للقوى العاملة والجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ مايلزم بشان استقدام العمالة المنزلية من جنسيات أخرى مثل اندونيسيا وبنغلاديش وفيتنام ونيبال وغيرها. وتشكيل وفد لزيارة الدول لعمل اللازم بهذا الخصوص.

جاء ذلك في مداخلة للوزير الروضان في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء ضمن بند كشف الأوراق والرسائل الواردة ردا على ما أثاره عدد من النواب بشأن دور الحكومة في تمكين شركة (الدرة) للعمالة المنزلية من أداء عملها.

وأوضح الروضان أن "التوصيات الصادرة من مجلس الوزراء تضمنت توصية بإرسال وفود لتوقيع اتفاقيات العمالة بشكل سريع جدا ، مع تكليف القوى العاملة بالتنسيق مع وزارة التجارة و الجهات التي تراها مناسبة لاتخاذ كافة الاجراءات التي من شانها تخفيض تكاليف استقدام العمالة المنزلية ومنها فتح مكاتب استقدام في الدول الاخرى.

وكان الوزير الروضان أعلن في 23 أكتوبر الماضي موافقة مجلس الوزراء على تشكيل لجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التجارة والخارجية والداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة وشركة الدرة للعمالة المنزلية واتحاد مكاتب العمالة المنزلية لبحث اسعار العمالة المنزلية و"المعوقات التي تؤثر على عمل شركة الدرة.