النائب الدلال يقدم اقتراح بقانون عفو شامل عن المدانين في "دخول المجلس"

النائب محمد الدلال

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:09 13/02/2018 حدث بتاريخ: 13:09 13/02/2018

تقدم النائب محمد الدلال باقتراح بقانون بالعفو الشامل عن المدانين في قضية دخول المجلس.

وجاء في المادة الأولي من الاقتراح بالقانون "يعفي عفوا شاملاً عن الجرائم التالية التي وقعت اليومين المؤرخين 16-17 /11/2011 وهى الجرائم المؤثمة بالمواد التالية: المادة 47 / أولاً ثانياً والمادة 116 والمادة 134 والمادة 135 والمادة 173/1 والمادة 217/2،1 والمادة 221 / رابعاً، خامساً والمادة 249 والمادة 254 من قانون الجزاء المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمادة 26/1 والمادة 34/1 والمادة 35/1 من القانون رقم 31 لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء والمادة الثانية من اصدار القانون رقم 31 لسنة 1970 والمادة 12/1 والمادة 16/3،1 والمادة 20/3،1 من المرسوم بقانون رقم 65 لسنة 1979 فى شأن الاجتماعات العامة والتجمعات."

وجاء في المادة الثانية "تسقط جميع الأحكام الصادرة بالإدانة في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة، سواء كانت حضورية أو غيابية، وسواء كانت ابتدائية أو نهائية أو صدرت من محكمة التمييز، وتعتبر تلك الأحكام كأن لم تكن هي وكافة الإجراءات التي اتبعت بشأن تلك الجرائم. ولا تقيد تلك الأحكام في صحيفة الحالة الجنائية للمحكومين بها".