مجلس الأمة يناقش غدا تعديل على قانون الجيش يسمح بتعيين ضباط من جنسيات من دول أخرى

مجلس الأمة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 20:52 12/02/2018 حدث بتاريخ: 20:52 12/02/2018

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة بنود عدة أبرزها مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجيش الكويتي بما يسمح بدخول غير محددي الجنسية ومشروع قانون واقتراح بقانون حول تعديل قانون محكمة الأسرة.

وينص التعديل على قانون الجيش بقبول غير الكويتيين سواء كانوا ممن يتمتعون بجنسيات دول أخرى أو كانوا من غير محدد الجنسية ليكونوا ضباطا اختصايين أو خبراء أو مستشارين في الجيش بصفة مؤقته.

ويستهل المجلس أعماله بالتصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة والنظر في تقارير اللجان البرلمانية عن المشاريع أو الاقتراحات بقوانين وتعديلاتها ومنها الاذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية ومنح الجنسية الكويتية وحبس النواب.

ومن المقرر أن ينظر المجلس التقارير المنجزة للجان التحقيق البرلمانية بشأن البلاغات المقدمة للهيئة العامة لمكافحة الفساد ووفاة النائب السابق فلاح الصواغ ونزلاء السجون وانتشار المخدرات وتطاير الحصى ونفوق الأسماك ومخالفات وزارة الإعلام واختفاء الحاويات واستقالة رئيسة مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية.

ويشمل جدول الأعمال توصيات تقارير اللجان بشأن اللوائح التنفيذية للقوانين الصادرة عن المجلس ودراسة موضوع الازدحام المروري وأسباب عدم تطبيق قانون العمالة المنزلية وتقرير بشأن موضوع الإعاقة حول ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.

وضمن البنود المدرجة على جدول الجلسة كذلك تقارير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن تقارير ديوان المحاسبة المتعلقة ببيع عدد من الشركات ومنها (الكويتية لتعليم قيادة السيارات) و(المنتجات الزراعية الغذائية) وشركات تمتلك الهيئة العامة للاستثمار ما نسبته أكثر من 50 في المئة من رأسمالها وتنوي بيعها.