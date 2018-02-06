الرئيس الغانم: فتح تحقيق في حادث سوء الفهم بين محرر "الجريدة" والحرس الوطني

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:53 06/02/2018 حدث بتاريخ: 15:53 06/02/2018

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن فتح تحقيق في "سوء الفهم الذي حدث بين أحد الاخوة المحررين وأحد الأخوة في حرس المجلس"بهدف معالجة الموضوع .

وأضاف في تصريح مقتضب عقب رفع الجلسة "نؤكد علي احترامنا لاخواننا الاعلاميين كما نؤكد على دور حرس المجلس واذا كان هناك اي سوء فهم فسنعمل على حله غدا (اليوم) إن شاء الله ، مشيرا إلى أنه لا يمتلك معلومات كاملة عن الموضوع وكلمت الاخ رئيس تحرير الصحيفه المعنيه وهي جريده الجريدة الذي أبدي تفهمه .

من جانب آخر قال الرئيس الغانم أن من اهم الامور الي تمت في جلسة اليوم(أمس) ترتيب جدول الأعمال والتنسيق بين طلبات متعددة وكثيره سواء تلك التي تتعلق بقوانين او طلبات مناقشة او تقارير ، موضحا انه تم بالتوافق بين كل اعضاء المجلس ترتيب جدول أعمال جلستي اليوم(أمس) والغد (اليوم) لتغطية اكبر عدد ممكن من بنود جدول الاعمال وان شاء الله نستطيع ان ننتهي وفق الوقت المحدد لهذه البنود الكثيره .

وأضاف أنه وبعد التفاهم بين كل الاخوة مقدمي الطلبات العديدة بدأنا في استكمال مناقشه قضية الاسكان ، وفي الغد (اليوم) سنناقش تقرير لجنة الميزانيات حول مصروفات وزارة الداخلية وبعدها تقارير لجنة الشؤون الخارجية عن الاتفاقيات الخارجية وتقريري لجنة الداخلية والدفاع حول التجنيس ، وتعيين غير الكويتيين في الجيش ، وكل ما هو مقدم في الطلبات علي جدول الاعمال .

ودعا الغانم النواب إلى التنسيق ما أمكن قبل تقديم الطلبات وأن يتم تقديمها قبل الجلسة وليس أثناءها لان تقديم العديد من الطلبات اثناء الجلسة متبوعا بعبارة" يقدم علي ما سواه" يتسبب في ربكة في العمل وجدول الاعمال .