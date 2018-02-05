النائب الفضل: صالح الفضالة سند منيع لوحدتنا وهويتنا الوطنية

النائب أحمد الفضل

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:14 05/02/2018 حدث بتاريخ: 16:14 05/02/2018

قال النائب احمد الفضل تشرفت مع الأخوة اعضاء مكتب مجلس الأمة بالعرض الذي اطلعنا عليه رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيميين بصورة غير قانونية صالح الفضالة على اوضاع "البدون"، ورده الكامل على كل الاتهامات ضد الجهاز.

واوضح الفضالة في تصريح صحفي عقب اجتماع مكتب المجلس، "كنت متأكد من قبل هذا الاجتماع لمعرفتي بشخص العم صالح الفضالة وتاريخه بأن رجل لا يظلم ورجل مخلص لبلده، وتيقنت بعد الاجتماع ان ما يعمله العم الفضالة للبدون، شيء لم يحدث في اي دولة فيها بدون، من تعاطف الجهاز والتجاوز على المخالفات التي يرتكبها بعض البدون، فضلا عن الانتهاء من الاف الملفات بالدليل والاثباتات التي قبلتها محكمة التمييز وايدت ما ذهب إليه الجهاز من قرارات صدرت عنه.

وتابع: رأينا في الاجتماع صمت بعض النواب الذي ظللوا بالحملة الظالمة ضد الفضالة والتي نعته فيها بالعنصرية، بعدما اطلعوا على الادلة ، فألف شكر لهذا الرمز العم صالح الفضالة على مابذله الجهود وهذه وقفة شكر بحق هذا الرجل وحق علينا ان نبيض صورة هذا الرجل التي هي بالاصل ناصعت البياض، ممن يريد ان يبقى الوضع قائم كي لا يكشف عن جنسيته وتبعيته الاصلية لكي ياخذ حق البدون المستحقين كون هذا البلد بلد عطاء وخير فيخفي جنسيته لان الافضل له ان يخفي جنسيته على ان يتمتع بجنسيته في بلده.

واضاف الفضل ان صالح الفضالة سد منيع لوحدتنا الوطنية وسد منيع لهويتنا الوطنية من ان تذوب وتتداخل معها الاعراق والجنسيات لاتقبلها اي دولة، مستدرك بالقول: كنا ندافع عنه بالسابق، والان ندافع عن رجل لم يقم الا بكل عمل وطني ونحن مطمئنين وبالدليل.