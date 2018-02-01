الرئيس الغانم: هناك من كان للأسف يكذب على الشعب الكويتي والاتحاد البرلماني الدولي

رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:10 01/02/2018 حدث بتاريخ: 15:10 01/02/2018

اجتمع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم والوفد البرلماني المرافق له اليوم الخميس إلى أمين عام الاتحاد البرلماني الدولي مارتن شونجونج.

وقال الغانم في تصريح صحفي عقب الاجتماع "بحثنا خلال اجتماعنا مع الأمين العام أكثر من شكوى قدمت ضد البرلمان الكويتي وواضح جداً من لقائنا هذا والذي سيعقبه اجتماع آخر مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي غابريالا كويفاس بارون غدا وممثل لجنة حقوق الإنسان أن هناك للأسف من كان يكذب على الشعب الكويتي و كذلك الاتحاد البرلماني الدولي "

وأضاف " دافعنا عن البرلمان الكويتي وسمعته، كما تحدثنا عن الآليات التي سندافع فيها عن سمعة دولتنا وبرلمانها".

وقال " سنشارك يومي السبت والأحد المقبلين كممثلين للمجموعة العربية في اجتماعات اللجنة التنفيذية مع ممثلي المجاميع الجيو السياسية وبعد عودتي إلى أرض الوطن سأشرح للشعب الكويتي والإتحاد البرلماني الدولي الفرق بين من كان يمثل عليه و بين من كان يدافع عن سمعة بلده وبرلمانه".

ويضم الوفد البرلماني المرافق للغانم كل من وكيل الشعبة البرلمانية النائب راكان النصف وعضوي الشعبة البرلمانية النائبين علي الدقباسي والدكتور خليل عبدالله أبل والأمين العام لمجلس الامة علام علي الكندري.