الرئيس الغانم: نتعامل مع سمو الامير باعتباره جذرا سياسيا وأصلا استراتيجيا للكويت

رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:32 28/01/2018 حدث بتاريخ: 13:32 28/01/2018

قال رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم ان الكويتيين لا يتعاملون مع سمو امير البلاد كونه رأسا للدولة وابا للسلطات فقط ، بل باعتباره " جذرا سياسيا وأصلا استراتيجيا للكويت " .

واضاف الغانم في بيان صحفي بمناسبة الذكرى ال ١٢ لتولي حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله وعاه مقاليد الحكم في البلاد " الامم الحية تحتفي برموزها وتقدرهم وتبجلهم انطلاقا من حقيقة ان بعض القامات الوطنية تتكيء على مخزون ضخم من التجربة والحنكة والحكمة وفطرة الحكم الرشيد ، وهذا ما ينطبق على مسيرة سموه الحافلة بالتجارب وما تخمضت عنه من تراكم الخبرات وحدس اتخاذ القرارات المصيرية في وقت يكون فيه الغموض الاستراتيجي سيد الموقف " .

وقال الغانم " من لا يشكر الناس لا يشكر الله ، والشكر والعرفان والامتنان لسمو الامير واجب واستحقاق هنا ، نظير ما قدمه ويقدمه لبلده وشعبه " .

واكد الغانم " واجب علينا ان نعين سموه ونؤازره خاصة عند مفترقات الطرق السياسية التي تخوضها المنطقة خليجيا وعربيا ، والعون يتمثل هنا في تفهم اولويات الوطن ومصالحه العليا خاصة على مستوى امن الكويت الاستراتيجي " .

واختتم الغانم بيانه قائلا " نسأل الله جلت قدرته ان يسبغ على سمو امير البلاد نعمة الصحة والعافية وان يسدد خطاه في رحلته الطويلة والمنهكة في العمل على حفظ مصالح الوطن والمواطنين ، انه سميع مجيب " .