النائب النصف: ان تدخلت السلطة التنفيذية للافراج عن النائبين الحربش والطبطبائي دون اذن من القضاء ساستجوب رئيس الوزراء
أعلن النائب راكان النصف أنه سيوجه استجوابا للوزير المختص بما فيهم رئيس الوزراء ان تدخلت السلطة التنفيذية للافراج دون إذن من السلطة القضائية عن النائبان د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش.
وقال النصف في تصريح صحفي له اليوم "لا يزايد نائب على علاقتي بالأخوان الطبطبائي والعزيز الحربش ولكن تدخلت السلطة التنفيذية بالافراج دون اذن السلطة القضائية وهو خرق للمادة 50 من الدستور سأستجوب الوزير المختص بما فيهم رئيس الوزراء.