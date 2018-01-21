النائب النصف: ان تدخلت السلطة التنفيذية للافراج عن النائبين الحربش والطبطبائي دون اذن من القضاء ساستجوب رئيس الوزراء

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 19:16 21/01/2018 حدث بتاريخ: 19:16 21/01/2018

أعلن النائب راكان النصف أنه سيوجه استجوابا للوزير المختص بما فيهم رئيس الوزراء ان تدخلت السلطة التنفيذية للافراج دون إذن من السلطة القضائية عن النائبان د. وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش.

وقال النصف في تصريح صحفي له اليوم "لا يزايد نائب على علاقتي بالأخوان الطبطبائي والعزيز الحربش ولكن تدخلت السلطة التنفيذية بالافراج دون اذن السلطة القضائية وهو خرق للمادة 50 من الدستور سأستجوب الوزير المختص بما فيهم رئيس الوزراء.