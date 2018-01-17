النائب النصف: من حق المرأة الانخراط "اختياريا" في أي سلك واي خرق للمادة 29 من الدستور سيعرض الوزير للاستجواب

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 22:08 17/01/2018 حدث بتاريخ: 22:09 17/01/2018

‏رد النائب راكان النصف على تصريح النائب محمد هايف بالتأكيد على ان من حق المرأة "اختياريا" الانخراط في السلك اللتي تراه، مضيفا ان "موضوع المرأة ليس محلها المؤسسات العسكرية فقد انضمت لافراد وضباط الداخلية ولم يحرك احد ساكنا".

وقال في تغريدات له على تويتر مساء اليوم ان المادة 29 من الدستور نصت على الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين.

مضيفا "المادة واضحة وأي خرق لها سيعرض اي وزير للاستجواب".