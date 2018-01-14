الوزير الصالح: تعيين رئيس ونائب ديوان حقوق الانسان خلال شهر بعد موافقة مجلس الأمة

الوزير الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:14 14/01/2018 حدث بتاريخ: 14:14 14/01/2018

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح قناعة الحكومة بضرورة تشكيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان كمطلب دولي وقانوني ،لافتا الى انه سيتكمل إجراءات تشكيله بتعيين رئيس ونائب رئيس له خلال شهر وفق الآليات المتبعة بعرض المرشحين لشغل هذين الموقعين على مجلس الأمة للموافقة عليهما.

وقال الصالح في تصريح صحفي عقب خروجه من إجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية اليوم " حضرت اليوم تلبية لدعوة لجنة حقوق الإنسان لمناقشة أسباب عدم تعين رئيس ونائب رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان ،لافتا الى انه أكد خلال الإجتماع على إستحقاق تشكيل الديوان كمطلب دولي وقانوني وسيتم إستكمال إجراءات التعين خلال شهر من الآن وفق الآليات التي قررها قانون إنشاءه .