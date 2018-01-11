الرئيس الغانم: استجواب الصبيح سيدرج في جلسة 23 الجاري

الرئيس الغانم

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 12:58 11/01/2018 حدث بتاريخ: 13:10 11/01/2018

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الخميس أن الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 23 يناير الجاري.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة "تسلمت طلب الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف الموجه إلى الوزيرة بصفتها".

وأضاف "اتخذت كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المستجوبة".

وكان النواب السبيعي والعتيبي والحجرف تقدموا في وقت سابق اليوم إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه إلى الوزيرة الصبيح بصفتها من خمسة محاور.