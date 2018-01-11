الرئيس الغانم: استجواب الصبيح سيدرج في جلسة 23 الجاري
أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم اليوم الخميس أن الاستجواب الموجه إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح بصفتها سيدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة في 23 يناير الجاري.
وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة "تسلمت طلب الاستجواب المقدم من النواب الحميدي السبيعي وخالد العتيبي ومبارك الحجرف الموجه إلى الوزيرة بصفتها".
وأضاف "اتخذت كل الإجراءات اللائحية بإبلاغ سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزيرة المستجوبة".
وكان النواب السبيعي والعتيبي والحجرف تقدموا في وقت سابق اليوم إلى رئيس مجلس الأمة بطلب استجواب موجه إلى الوزيرة الصبيح بصفتها من خمسة محاور.