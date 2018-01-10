الخبيران الدستوريان الفيلي وحسن: بحث حصانة النواب بعد صدور الاحكام تدخل في القضاء

د. محمد الفيلي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 9:50 10/01/2018 حدث بتاريخ: 9:50 10/01/2018

قال الخبير الدستوري واستاذ القانون في جامعة الكويت كلية القانون د. محمد الفيلي ان خطورة بحث موضوع الحصانة بعد صدور الحكم تتمثل في الاخلال بمبدا الفصل بين السلطات.

جاء رأي الفيلي في تقرير اللجنة التشريعية البرلمانية بشأن حبس النواب في قضية دخول مجلس الأمة والذي سيناقشه المجلس في جلسة اليوم.

من جهته، قال المستشار عبدالفتاح حسن ان الحصانة الاجرائية لاتشمل الاحكام القضائية التي تصدر بحق العضو، مؤكدا وحبسهم لايتعارض مع المادة ١١١ وعرض هذا الموضوع على المجلس يعتبر تدخلا في اختصاص السلطة القضائية.

من جهته، قال د فواز الجدعي أن هناك مسؤولية مباشرة لرئيس المجلس لابلاغ السلطة التنفيذية بوجود حالة بطلان لحبس النواب.