الرئيس الغانم: اللقاء مع النائبين الطبطبائي والحربش وممثلي الشباب في السجن كان إيجابيا وصريحا وراقيا

الرئيس الغانم

كتب بواسطة: %s الدستور المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:01 02/01/2018 حدث بتاريخ: 15:01 02/01/2018

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم عن زيارته للسجن المركزي أمس الأول واجتماعه بالنائبين د. جمعان الحربش ود. وليد الطبطبائي ، وعدد من الشباب السجناء على خلفية قضية دخول المجلس، مؤكدا أن الاجتماعين كانا إيجابيين وصريحين وراقيين، وأن كل ما ذكر أو يذكر بخلاف ذلك عار عن الصحة.

وقال الغانم في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إنه بعد لقائه النائبين الحربش والطبطبائي أبلغ برغبة الشباب السجناء في لقائه، وقد التقى بناء على هذا الطلب سلطان العصيدان وحمد العليان كممثلين عن الشباب ، وبوجود النائب السابق فهد الخنة ، مبينا أن اللقاء كان جيدا وصريحا وراقيا.

وفي موضوع آخر، أعرب الغانم عن تفاؤله بنجاح اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية المقرر عقده في الكويت في الثامن من الشهر الجاري، مؤكدا أن الحضور سيكون على مستوى الرؤساء.

وقال إنه سيصل غدا أعضاء الوفود واللجان التنسيقية للتحضير لاجتماع الاثنين المقبل ، وقد أكد الجميع حضورهم على مستوى الرؤساء ، ونتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يكون الاجتماع ناجحا وكلنا متفائلون لأن الاجتماع يقام تحت رعاية حضرة صاحب السمو أمير البلاد -حفظه الله ورعاه-.