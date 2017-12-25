تيارات سياسية كويتية تسلم الرئيس الغانم رسالة حول القضية الفلسطينية

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:41 25/12/2017 حدث بتاريخ: 14:41 25/12/2017

استقبل رئيس مجلس الامة مرزوق علي الغانم في مكتبه اليوم ممثلين عن قوى وتيارات سياسية كويتية حيث سلموا الغانم رسالة تتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها والاشادة بموقف رئيس واعضاء المجلس منها .

واكد الغانم خلال اللقاء اهمية التحركات الشعبية والاهلية علاوة على التحركات الرسمية والبرلمانية في التعاطي مع القضية الفلسطينية والتصدي للانتهاكات الاسرائيلية المستمرة مثمنا اهمية الصوت الكويتي الشعبي تاريخيا في تبني ونصرة الشعب الفلسطيني .

من جهتهم اكد ممثلو القوى والتيارات السياسية على اهمية الدور الذي يقوم به رئيس المجلس واعضائه في تبني قضية الشعب الفلسطيني مؤكدين دعمهم للخط الكويتي الداعم للقضية الفلسطينية بكافة اوجهها السياسية والثقافية والمجتمعية .

وحضر اللقاء عضو لجنة فلسطين بالاتحاد البرلماني العربي النائب الحميدي السبيعي وعضو الشعبة البرلمانية النائب خليل عبدالله ابل .