الرئيس الغانم: سيتضح من سعى لتعكير صفو فرحة الكويتيين وتعمد بث مقاطع مسيئة لقيادات سياسية

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:58 24/12/2017 حدث بتاريخ: 15:58 24/12/2017

تقدم رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بالتهنئة لسمو الامير ولسمو ولي العهد وللشعب الكويتي على نجاح احتفال بطولة الخليجي 23، مؤكدا أن الحضور الجماهيري الكبير دليل على نجاح البطولة، متوجها بالشكر لكل من عمل بجد واجتهاد لانجاح هذه التظاهرة الخليجية التي ادخلت البهجة في نفوس الجميع.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين في مجلس الأمة اليوم "اشكر كل من عمل على رفع الايقاف وأبدأ بصاحب السمو الامير وسمو ولي العهد بتوجيهات السديدة والحكومة واخص وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب خالد الروضان الذي كان له دور مميز والنواب الذين حضروا الجلسة خاصة لاقرار القانون الذي تم الاتفاق بشانه مع الفيفا.

وأكد الغانم أنه سيتضح من سعى بخبث لتعكير صفو فرحة الكويتيين عبر تعمد بث مقاطع مسيئة لقيادات سياسية ولتعكير صفو فرحة الكويتيين في افتتاح بطولة خليجي 23 من كان يسعى لاستمرار الايقاف الرياضي.

ومن جانب آخر، قال الغانم انه التقى رئيس اتحاد كرة القدم السعودي وابلغه ان المنتخب السعودي لن ينسحب من البطولة.