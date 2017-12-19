النواب الدمخي والدلال والمرداس والبابطين: التقينا ناصر الصباح السبت الماضي لبحث مرئياته ورسالة الواتساب مشبوهة

النواب الدمخي والدلال والمرداس والبابطين

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 21:24 19/12/2017 حدث بتاريخ: 21:24 19/12/2017

عدد من الملاحظات والردود على ما يتداول من معلومات بشان زيارة عدد من النواب للوزير الشيخ ناصر صباح الاحمد :

• قام كل من النواب عادل الدمخي ومحمد الدلال ونايف المرداس وعبدالوهاب البابطين بزيارة الشيخ ناصر صباح الاحمد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء و وزير الدفاع السبت الماضي ١٦ ديسمبر

• من حق النواب الاجتماع بما يَرَوْن وبما يملي عليهم تحقيق الصالح العام .

• الهدف من الزيارة التعرف على افكار واراء الشيخ ناصر صباح في المرحلة القادمة وبالاخص في الاداء الحكومي

• بين الشيخ ناصر الصباح اهمية التنمية وتطويرها وحسن الادارة لمواجهة التحديات .

• النواب بينوا للشيخ ناصر بان تطلعاته بشان تطوير التنمية وحسن الادارة تتطلب توفير بيئة مناسبة خاصة في ظل تراجع الثقة بين المجلس والحكومة وضعف أداء الحكومة العام وعدم معالجة الحكومة لملفات

المرحلة السابقة .

• تم تناول نهج الحكومة السابق واستياء النواب من أدائها وإنه في حال اتخذ موقف بالانسحاب من اداء القسم فإنه غير مقصود بذلك.

• اللقاء لم يتطرق كما ذكر الى ما أشير بشان التصعيد ( واقتحام المجلس ) وخلافه من حوار .

• معظم الكلام المتداول غير صحيح وتم اضافة مغالطات لم تذكر او أضيف عليها عبارات لم يتم التطرق لها بهدف التشويه والاساءة .

• نعلم ان الصراع بين مراكز القوى في السلطة محتدم وكبير جدا ونحن لسنا طرف فيه ونرفضه لانه يسيئ للشعب والدولة ومثل هذه الرسائل المشوهه والمغلوطة جزء من محاولة جر النواب او المجتمع من اجل غايات خبيثه ونسال الله ان يحفظ اهل الكويت ويرد كيد الكائدين .

د عادل الدمخي

محمد الدلال

نايف المرداس

عبدالوهاب البابطين