النواب يتوعدون وزير الصحة بالاستجواب: الغاء رسوم الوافدين مرفوض وسنتصدى لك

النائب صالح عاشور

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:50 17/12/2017 حدث بتاريخ: 13:50 17/12/2017

في أول مواجهة بين وزير الصحة د. باسل الصباح والنواب على خلفية تصريحه بدراسة الغاء رسوم الوافدين، حذّر النائب فيصل الكندري وزير الصحه د. باسل الصباح من إلغاء قرار زيادة الرسوم علي الوافدين ، مستغربا من تصريح الوزير الذي يفترض ان لا يفكر بتاتا بالأمر.

وقال الكندري في تصريح صحافي اليوم ان اي تراجع حكومي في هذا الشأن سيواجه الوزير تصعيدا نيابيا، مؤكدا ان القرار نجح في خفض الازدحام في المستشفيات والمستوصفات، فضلا عن انه كشف عن المتمارضين الذين يستنزفون الأدوية لأغراض خاصة بهم.

من جهتها، هددت النائب ‏صفاء الهاشم الوزير باسل الصباح عبر تغريدة لها في تويتر بالقول "معالى وزير الصحة اليديد إسمعها مني عدل!! إن ماهمتك صحة مواطنينا الكويتيين وشعبك، إحنا يهمنا راحتهم ومصلحتهم ترى!! ‏قرار إلغاء الرسوم الصحية على الوافدين مرفوض.. مرفوض!! ‏وأنا من سأتصدى لك وبعنف سياسى شديد عليك على المنصة."

أما النائب صالح عاشور فأعلن عن مساءلة الوزير الصباح إن مس قرار الرسوم وابتعد عن تطوير الخدمات الصحية وتقليل طوابير الانتظار.

وقال عاشور في مؤتمر صحفي عقده في مجلس الأمة اليوم أن بداية باسل الصباح سيئة "والله يستر من نهايته".