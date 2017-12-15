النائب هايف يعترض على مشاركة النساء في الجيش .. والنائبة الهاشم ترد: محد حماكم الا بناتنا

صفاءالهاشم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:39 15/12/2017 حدث بتاريخ: 14:39 15/12/2017

أكد النائب محمد هايف ان قرار مشاركة العنصر النسائي في الجيش لايمكن اتخاذه ارتجاليا، مشيرا الى أن هوية المجتمع وعاداته وتقاليده المستمدة من الشريعة الإسلاميةالغراء تحكم ذلك.

وقال هايف في تصريح صحفي ان هناك آلاف ممن استكملت ملفاتهم من البدون وأبناء العسكريين والمشاركين في الحروب العربية وتحرير الكويت هم أولى وفاء وعرفانا لجميل ماقدم من تلك التضحيات.

وردت النائبة صفاء الهاشم بالقول ‏"الأخ العزيز الشيخ ناصر صباح الأحمد وزير الدفاع شكراً لقرارك الحكيم والعادل بمشاركة بناتنا فى الجيش كقوة نجحت التجربة السابقة وناجحة حالياً بجدارة تجربتنا معاهم فى الحرس النسائي بمجلس الأمة وفى القوات الخاصة وبالتنفيذ الجنائى.

وأضافت "أصلاً محد حامى نوابنا الأفاضل إلا بناتنا الأبطال".