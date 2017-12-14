رئيس مجلس الأمة بالانابة الكندري: الخدمة العسكرية النسائية تتعارض مع تعاليم الاسلام وقيمنا كمجتمع محافظ

رئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 20:26 14/12/2017 حدث بتاريخ: 20:26 14/12/2017

طالب رئيس مجلس الأمة بالانابة عيسى الكندري النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد الصباح بالتريث في موضوع مشاركة العنصر النسائي في الخدمه الوطنيه العسكرية.

وقال الكندري في تصريح صحفي اليوم أن أوضاع الخدمة الالزامية النسائية تختلف عن الوضع بالنسبه للشرطة النسائية الاختيارية، مؤكدا أن الخدمة العسكرية الالزامية التي تتطلب المبيت في المعسكرات للتدريب على اصول البرامج الدفاعيه والقتاليه تتعارض تعاليم ديننا الاسلامي الحنيف، وثقافتنا وقيمنا كمجتمع محافظ له ثوابته وعاداته والتي ربما تخرق مثل هذه التوجهات تلك المبادئ التي نحافظ عليها جميعا.

وأكد الكندري على الدعم الدائم على مكانة المرأه الكويتيه ونجاحها في عدة ميادين ودون اخلالها بمثل هذه الضوابط.