النائب الخضير: على الحكومة الاستعداد لمواجهة الملفات المستحقة وإقرار القوانين الشعبوية

النائب الدكتور حمود الخضير

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 13:46 14/12/2017 حدث بتاريخ: 13:46 14/12/2017

دعا النائب الدكتور حمود الخضير الحكومة الجديدة إلى الاستعداد جيدا لمواجهة الملفات المستحقة والعمل على تفعيل التعاون مع مجلس الأمة من أجل الانتهاء من القوانين التي تأخر إقرارها بسبب الظروف السياسية واستقالة الحكومة السابقة .

وأضاف الخضير في تصريح صحفي أن على الحكومة أن تكون على قدر الثقة السامية لصاحب السمو الأمير وأن تعمل على تلافي الأخطاء السابقة التي عطلت بعض القوانين والقضايا التي أخذت الحكومة السابقة الفرصة الكاملة لحسمها إلا أن هذه القوانين لم ترى النور حتى الآن .

وأكد أن معيار التعاون مع الحكومة سيبنى على مدى جديتها في إقرار القوانين الشعبية التي انتهت اللجان البرلمانية من إعداد تقاريرها لهذه القوانين ، وسنعمل على استعجالها فور أداء الحكومة الجديدة القسم أمام المجلس ، لا سيما وأن هذه القوانين من شأنها المساهمة في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الزيادات غير المبررة في أسعار السلع .

وأوضح أن من هذه القوانين العاجلة عدم تقاضي فوائد على قروض المؤسسة العامة للتأمينات الإجتماعية، وكذلك الحد من صلاحيات الحكومة باتخاذ قرارات برفع الأسعار دون الرجوع إلى مجلس الأمة لاصدار قانون بأي زيادة مستقبلية حتى لا تتكرر خطيئة رفع أسعار البنزين والتي صدرت بقرار وزاري لا بقانون ، وهي خطوة ربما كانت ستتلوها خطوات أخرى لولا تصدينا للوثيقة الإقتصادية التي ظاهرها الإصلاح الاقتصادي لكن باطنها التضييق على المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود وهو ما لن نقبل به أبدا .

وأعرب الخضير عن أمله في أن تعي الحكومة الجديدة التحديات الراهنة عل المستوى المحلي والإقليمي وأن تبدي مرونة أكثر في التعامل مع الملاحظات النيابية والملفات المطروحة على الساحة مؤكدا أن من شأن هذا التعاون المطلوب من الحكومة أن يعزز الاستقرار السياسي ويمنع التصادم المبكر الذي لا تحتاجه الكويت في ظل الظروف الإقليمية المتوترة .