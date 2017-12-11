النائب العربيد: سنراقب الأداء الحكومي خلال الثلاثة الأشهر الأولى

النائب فراج العربيد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:00 11/12/2017 حدث بتاريخ: 15:00 11/12/2017

أعرب النائب فراج زبن العربيد عن تمنياته أن تعمل الحكومة الجديدة على تحقيق التنمية المنشودة للكويت وأن تأخذ في سلم أولوياتها طموحات الشعب الكويتي في تحقيق الرخاء والتطوير للبلاد.

وقال إن نسبة التغيير في الحكومة الوليدة وصلت الى مايناهز 60% وشملت كل مكونات المجتمع الكويتي وهذا يدل على نيه حكومية بتحريك بعض الملفات الراكدة، مطالباً إياها بالسعي الحثيث لرفع مستوى الخدمات والتطوير ليواكب تطلعات سمو الأمير بجعل البلاد مركزاً مالياً وإقتصادياً عالميا.

وأضاف العربيد نأمل أن يكون هذا الخليط الحكومي يخلق نوعاً من التجانس في الوزارة الجديدة وأن يراعي النهوض بقضايا التعليم والإسكان والتنمية الشاملة للكويت، مستدركا إن أعضاء مجلس الأمة سيراقبون الأداء الحكومي وتقييمه خلال الأشهر الثلاثة الأولى محذرا الوزراء الجدد من الجلوس خلف مقاعدهم بل النزول للشارع ومعرفة تطلعات الشعب والعمل على تحقيقها.