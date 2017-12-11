أمير البلاد يصدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة
أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.
الشيخ ناصر صباح الأحمد - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع
الشيخ صباح الخالد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ خالد الجراح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
أنس الصالح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
بخيت شبيب الرشيدي - وزير النفط وزير الكهرباء والماء
حامد محمد كميخ العازمي - وزير التربية والتعليم العالي
حسام عبدالله الرومي - وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية
فهد محمد محسن العفاسي - وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
عادل مساعد الجارالله الخرافي - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة
الدكتور نايف فلاح الحجرف - وزير المالية
الدكتور باسل حمود الصباح - وزير الصحة
محمد ناصر الجبري - وزير الإعلام
الدكتورة جنان محسن بوشهري - وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات
خالد ناصر الروضان - وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب
هند صبيح الصبيح - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية