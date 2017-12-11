أمير البلاد يصدر مرسوم أميري بتشكيل الحكومة الجديدة

أصدر سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد مرسوما أميريا بتشكيل الحكومة برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك.

الشيخ ناصر صباح الأحمد - النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع

الشيخ صباح الخالد - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

الشيخ خالد الجراح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

أنس الصالح - نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

بخيت شبيب الرشيدي - وزير النفط وزير الكهرباء والماء

حامد محمد كميخ العازمي - وزير التربية والتعليم العالي

حسام عبدالله الرومي - وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون البلدية

فهد محمد محسن العفاسي - وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

عادل مساعد الجارالله الخرافي - وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

الدكتور نايف فلاح الحجرف - وزير المالية

الدكتور باسل حمود الصباح - وزير الصحة

محمد ناصر الجبري - وزير الإعلام

الدكتورة جنان محسن بوشهري - وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات

خالد ناصر الروضان - وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب

هند صبيح الصبيح - وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية