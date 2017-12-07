الرئيس الغانم: متفائل بانفراجات سياسية في القريب العاجل

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:24 07/12/2017 حدث بتاريخ: 17:24 07/12/2017

أعرب رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تفاؤله بتحقيق انفراجات سياسية في القريب العاجل، معلنا في الوقت ذاته "توجيه الدعوة لحضور جلسة خاصة الأحد المقبل لمناقشة التحديات التي تحيط بالكويت طبقا لما ورد في الطلب المقدم من بعض النواب".

وأكد الغانم، في تصريح للصحافيين اليوم، أنه "لا علم لديه إن كانت الحكومة ستحضر الجلسة أم لا، لكن في جلسات خاصة سابقة فإن الحكومة تحضر عندما يتم التنسيق معها في شأن هذه الجلسات".

وأشار إلى أنه تلقى استفسارات حول دورة كأس الخليج، مبديا تفاؤله بهذا الموضوع وسماع أخبار مفرحة، "وانفراجات سياسية في القريب العاجل، إذ إننا في حاجة إلى تحصين جبهتنا الداخلية وتوحيد صفوفنا، وأن نواجه مجتمعين التحديات الخارجية".

وقال الغانم إنه "بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن زملائي النواب، أبارك لصاحب السمو وسمو ولي العهد والشعب الكويتي قاطبة برفع الإيقاف الظالم والجائر عن الرياضة الكويتية، بعد أن أثبتنا والحمد لله أن القانون الجديد الذي تم إقراره تم بالتوافق مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والجانب الكويتي، والذي أكد العديد من المطالب الأساسية التي كنا ننادي بها في السابق وترفضها بعض المنظمات الرياضية، بأن يكون القانون الجديد عادلا ومتطورا، ويضمن حيادية الحكم القضائي، لأن الهيئة القضائية- طبقا للقانون- منفصلة ومشكلة من أربعة قضاة وثلاثة رياضيين ولا تتبع اللجنة الأولمبية".

وأعرب الغانم عن شكره للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ورئيسه الذي حضر إلى الكويت ليخبر صاحب السمو شخصيا برفع الإيقاف، مشيرا إلى أن "هناك من يريد التقليل من حجم هذا الانجاز والادعاء بأن الرفع مؤقت وغير ذلك من الأمور، إلا أن هذا الكلام غير صحيح؛ لأن الرفع نهائي وسيتبعه بإذن الله بقية الالعاب والمنظمات الرياضية فلا يضيع حق وراءه مطالب".

وأضاف: "أتوجه بالشكر إلى كل النواب الذين احترموا رغبة الشباب الرياضيين بعقد الجلسة، والتصويت على القانون الجديد لرفع الإيقاف، والذين لم يلتفتوا كذلك إلى من حاول اتهام من يحضر الجلسة بالتواطؤ، وغير ذلك من المفردات التي لا أود استخدامها، ولمن ردد هذه الاتهامات والمفردات أقول: (بعد رفع الإيقاف لا أتمنى أن أكون في موقفكم).

وتوجه بالشكر إلى رؤساء الأندية الـ13 والأغلبية الساحقة من أعضاء الجمعية العمومية الذين قاموا بدورهم كاملا وتحملوا مسؤولياتهم، مما أثمر عن رفع الايقاف، مستدركا: "أقول للشعب إن هناك جيشا كاملا من الشباب والرياضيين والإعلاميين والنواب الذين اجتمعوا على حب الكويت، وكانوا يعملون بصمت وخلف الكواليس حتى لا يحاول آخرون استغلال الامور التي تخرج في العلن لمحاولة رفع الايقاف".

وزاد: "أوجه الشكر إلى الوزير خالد الروضان، الذي برغم كل ما تعرض له من تهديدات وعراقيل فإنه وبسبب صدق مساعيه وتغليبه المصلحة العامة ومصلحة الشباب الرياضيين قد وفّق في هذه المهمة، ونتمنى له التوفيق في كل المهمات المقبلة".