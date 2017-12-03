نائب رئيس المجلس الكندري: نشيد بقرار الجراح وقف احتجاز المركبات لمدة شهرين لدراسة قانون متكامل

نائب رئيس مجلس الامه عيسى الكندري

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 11:20 03/12/2017 حدث بتاريخ: 11:20 03/12/2017

أشاد نائب رئيس مجلس الامه عيسى الكندري بطريقة تعامل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في قضية إعادة النظر في احتجاز مركبات السيارات لمدة شهرين، واحالة القرار مثار الخلاف الى ادارة الفتوى والتشريع لبحث مسألة الجانب الدستوري المتعلق بالقرار وبالأخص في شقه المتعلق بعقوبات احتجاز السيارات لمدة شهرين، ثم احترامه لنتيجة الرأي الذي انتهت اليه الادارة القانونية ومرجع الدولة في مثل هذه الحالات ووقفه العمل بقرار احتجاز المركبات لمدة شهرين.

ووصف عيسى الكندري موقف الوزير بالشجاع واحترام القانون والدستور الذي اقسمنا عليه جميعا وخاصه بعد انتهاء النتيجة ورد الفتوى بوجود شبهه دستوريه في القرار لتعرضه لممتلكات المواطنين واموالهم وحرياتهم، وأضاف الكندري بأن موقف الوزير يعد صوره من صور التعاون الايجابي مع مطالب المواطنين ونواب الامه، وقال الكندري وانا في الحقيقة عندما صرحت قبل ايام بأن احتجاز سيارات الناس لمدة شهرين أمر فيه شبه دستوريه وعلى وزير الداخلية ان يراجع ويدرس ويعيد النظر وبالفعل كانت استجابته سريعة وعودته ورجوعه هو رجوع للحق والفضيلة ومسلك محمود نرجو ان يحتذي فيه بقية الوزراء تحقيقا للعداله ووصولا للتعاون المنشود الذي نطالب به جميعا.