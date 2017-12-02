النائب العربيد: حضوري جلسة الغد واجب أخلاقي ووطني تجاه الرياضيين وهدفنا انهاء أزمة الرياضة

النائب فراج العربيد

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:14 02/12/2017 حدث بتاريخ: 17:14 02/12/2017

قال النائب فراج العربيد "لا يعنيني صراع السياسين في الرياضة بقدر مايعنيني ضرورة رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية، ووقف معاناة الشباب الكويتي"، مضيفا "حضوري الى جلسة اليوم هو واجب أخلاقي ووطني تجاه الرياضيين بصفتي ممثل للأمة".

واضاف العربيد "سنطلع على نتائج المفاوضات والمراسلات التي يملكها الوزير خالد الروضان مع الجهات الرياضية الدولية، وهدفنا واضح هو إنهاء أزمة الرياضة الكويتية ورفع العقوبات الدولية عنها".