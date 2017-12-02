النائب العدساني: اقرار قانون الرياضة الجديد في جلسة الغد استحقاق وطني وعلى الحكومة حضور الجلسة

النائب رياض العدساني

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:31 02/12/2017 حدث بتاريخ: 16:31 02/12/2017

اعتبر النائب رياض العدساني السعي لإقرار قانون الرياضة الجديد في جلسة الغد بصفة الاستعجال استحقاقاً وطنياً ينبغي على حكومة تصريف العاجل حضورها، خاصة وأن هناك موعداً محدداً من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم والمنظمات الدولية في شأن رفع الإيقاف الرياضي عن الكويت والسماح بمشاركتها في المحافل الدولية.

وأوضح العدساني أن حضور حكومة تصريف العاجل الجلسة الخاصة في شأن النظر ومناقشة قانون الرياضة بصفة الاستعجال إجراء دستوري لا يتعارض مع نصوصه كون الحكومة المستقيلة تستمر بالقيام بأعمالها إلى حين التشكيل الجديد وذلك استناداً على المادة 103 من الدستور والتي تنص على أنه «إذا تخلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير عن منصبه لأي سبب من الأسباب يستمر في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تعيين خلفه».

وتساءل العدساني إذا كانت حكومة تصريف العاجل من الأمور قد أبرمت اتفاقيات ومعاهدات سيتم عرضها على مجلس الأمة لاحقا للتصويت عليها، فكيف من يملك حق التوقيع على اتفاقيات لا يملك الحق بحضور جلسة بصفة الاستعجال للنظر في موضوع محدد والتصويت على قانون لا يحتمل التأخير.