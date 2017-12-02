النائب عمر الطبطبائي: المشاركة في جلسة "رفع الايقاف الرياضي" استحقاق وطني طال انتظاره ونأمل إقرار القانون

النائب عمر الطبطبائي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:24 02/12/2017 حدث بتاريخ: 15:24 02/12/2017

دعا النائب عمر الطبطبائي‏ النواب إلى المشاركة في جلسة الغد، باعتبارها استحقاقا وطنيا طال انتظاره من قبل الكويتيين.

وقال الطبطبائي‏: "كنت على تواصل مع المسؤولين عن هذا الملف طوال الفترة السابقة، وكلنا أمل أن يكون إقرار القانون بداية لرفع الإيقاف، لتعود الكويت إلى مكانها المستحق في المحافل الرياضية".

واكد ان "دعوتنا لجلسة اليوم لا تعني نسيان الملفات الاخرى، وعلى رأسها ملف المصالحة الوطنية، وتعزيز الحريات التي لن تكون هناك أي تنمية حقيقية بالكويت دون معالجتها جذريا، تماشيا مع رغبة الآباء المؤسسين، وستكون هذه الملفات على رأس أولوياتي".