النائب النصف: سأحضر جلسة الغد .. والكويتيون لا يريدون سماع الاسطوانة المشروخة "لاني مع مرزوق ولا مع طلال"

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:12 02/12/2017 حدث بتاريخ: 15:12 02/12/2017

أعلن النائب راكان النصف حضوره الجلسة الخاصة غدا لمناقشة قانون الرياضة، مشددا على أن هناك بعض الايضاحات على الحكومة ورئاسة المجلس بيانها.

وقال النصف في تصريح صحفي أنه مطلوب من وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان تقديم شرح للمفاوضات التي جرت بين الحكومة والاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ والضمانات التي حصلتها الحكومة لرفع الايقاف.

وشدد النصف على أن التخلي عن حضور الجلسة بمثابة التخلي عن الشباب الرياضي بشكل خاص والرياضة الكويتية بشكل عام، لافتا الى أن جلسة الغد يجب أن تضع حدا للصراع السياسي في الملاعب الرياضية.

وآمل النصف أن يكون القانون جديد يحقق تطلعات القطاع الرياضي ويوفر لهم الأرضية المناسبة والملائمة لتطوير الرياضة الكويتية بعد سنوات طويلة عانها منها من انتكاسات، مضيفا ”اما الاسطوانة المشروخة لاني مع مرزوق ولاني مع طلال" لا اعتقد ان الكويتيين على استعداد لسماع هذه الاسطوانة .. نبي نسمع انت مع القانون ولا مو مع القانون“.