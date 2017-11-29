جلسة خاصة لمجلس الأمة بحضور الحكومة الأحد المقبل لإقرار قانون الرياضة تمهيدا لرفع الإيقاف الدولي

رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:34 29/11/2017 حدث بتاريخ: 14:40 29/11/2017

أعلن رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم أنه وجه الدعوة لعقد جلسة خاصة للمجلس الأحد المقبل لمناقشة والتصويت على قانون الرياضة الجديد المتوافق مع متطلبات الجهات الدولية، معربا عن تفاؤله بأن يساهم القانون في رفع الايقاف الرياضي الظالم.



وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين أنه وبناء على مستجدات وتطورات حدثت في الفترة الأخيرة فيما يتعلق بقضية الرياضة ورفع الإيقاف عن النشاط الرياضي الكويتي.

واستنادا إلى ما اطلعت عليه من مراسلات حديثة آخرها يوم أمس، ونظرا لأهمية هذا الموضوع للشعب الكويتي بشكل عام، والشباب الرياضي بشكل خاص، والذي عاني من إيقاف مجحف وظالم للنشاط الرياضي، لمدة تزيد عن عامين، وبناء على ما جاء في المادة 72 من اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقا لصلاحياتي الدستورية كرئيس للمجلس فانني، وبعد التشاور مع العديد من اخواني النواب، وجهت الدعوة الى الحكومة والى النواب لحضور جلسة خاصة (اجتماع غير عادي) للمجلس يوم الأحد المقبل الموافق 3 ديسمبر، وذلك لاقرار قانون الرياضة الجديد المتوافق مع معايير واشتراطات الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وأوضح ان سبب تلك الدعوة المستعجلة والطارئة يتعلق بمواعيد اجتماعات خارجية لا نتحكم بها، والموافقات على آخر التعديلات وصلت حديثا، وإقرار القانون يجب ألا يتأخر عن يوم الاحد المقبل الموافق الثالث من ديسمبر.

وقال لقد نسقت مع الحكومة وأوضحت لهم بأن هذه ليست جلسة عادية للتمسك برأيهم بعدم حضور الجلسات العادية اثناء استقالة الحكومة، وانما هي جلسة خاصة طارئة (اجتماع غير عادي) لاقرار قانون مهم مرتبط بمواعيد واستحقاقات زمنية خارجية، وبالتالي، ومن المؤكد، ان هذا الأمر يعتبر من العاجل من الأمور.

وأضاف لن أتحدث عن تفاصيل فنية فيما يتعلق بهذا الملف، لاني اقدر العمل الجبار والجهود الحثيثة التي بذلت من قبل الحكومة ممثلة بالوزير المعني، ومن مجموعة كبيرة وواسعة من النواب والرياضيين والاعلاميين وقطاعات شبابية خارج دائرة الحكومة والمجلس، للعمل على رفع الايقاف الرياضي، معربا عن أسفه لوجود من يحاول استغلال بعض المعلومات لعرقلة عملية رفع الإيقاف الرياضي، وانا لا استبعد ان تكون هناك محاولات لتعطيل انعقاد الجلسة تحت أي مبرر من المبررات، لكني كلي ثقة بحضور كافة النواب، تحملا لمسؤولياتهم الوطنية التاريخية، لاقرار القانون المتوافق، لرفع الظلم والحيف الذي وقع على الشباب الرياضي الكويتي، معربا عن أمله ان تساهم تلك الخطوة في عملية رفع الإيقاف الرياضي، وان نبعث الى شبابنا الرياضي بشرى انتهاء الفترة المظلمة التي حرم فيها من ممارسة حقه الإنساني الأصيل في مزاولة نشاطه الرياضي.

وردا على سؤال، قال الرئيس الغانم انه لن يخوض في التفاصيل الفنية المتوقع عرضها في الجلسة ، مضيفا ان الشعب الكويتي سيشاهد كل التفاصيل في الجلسة وقال " التزمت الصمت طوال الفترة الماضية حول هذه القضية ومع ذلك لم يتوقف العمل فيها، والجهد الذي قام به الشباب الكويتي الرياضي والنواب والوزير المعني جهد جبار وكبير".

وأضاف نحن سنتخذ ما ينبغي علينا اتخاذه للتعامل مع قانون الرياضة الذي وافق عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم وضرورة إقرار القانون قبل اجتماع"المكتب التنفيذي" في الرابع من ديسمبر المقبل.

وقال أنا تحدثت مع الحكومة التي لها موقف دستوري من عدم حضور الجلسات العادية طبقا للسوابق وأبلغتها أن جلسة الاحد ليست جلسة عادية بل خاصة وطارئة وهي من المواضيع العاجلة المرتبطة بمواعيد لا نتحكم نحن بها، معربا عن الأمل في لإقرار القانون بمداولدتيه في الجلسة.

وفيما إن كان تفاؤله يرقى إلى حد التوقع برفع الايقاف قريبا بعد الجلسة، قال الغانم أنا متفائل وواثق من أن من كان على حق فإن الله سينصره ولو بعد حين، وأعتقد أن هناك ظلما جائرا وقع على الشباب الكويتي الرياضي بسبب الإيقاف غير المستحق وإن شاء الله تثمر الجهود عن رفع الظلم عن الشباب وأن نشارك في البطولات المقبلة كدورة الخليج وغيرها، واصفا جلسة الأحد بالمهمة والرئيسية، لافتا إلى أنه وأثناء حديثه الآن فإن هناك من يحاول عرقلة هذه الجهود وهذا متوقع لكن بإذن الواحد الأحد سينتصر رجال وأبناء الكويت في الدفاع عن حقهم وكرامتهم في ظل احترام دستورهم وبلدهم.

وردا على سؤال ذكر الغانم أن اللجنة الصحية الأم هي التي ستتابع مناقشة التقرير الذي انتهت منه لجنة الشباب مع الوزير المختص والذي سيعرض ما تم الإتفاق عليه مع الجهات الدولية ونسأل الله أن يفرح الشباب الاسبوع المقبل وان يوفق الجهود الخيرة ويبطل أي جهد يسعى لعرقلة رفع الايقاف.

من جهته، اعلن وزير العدل فالح العزب ان الحكومة ستحضر الى جلسة مجلس الامة يوم الأحد المقبل بناءا على دعوة رئيس مجلس الامة وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية في الدعوة لجلسة خاصة.

واضاف العزب في تصريح للصحافيين "الحكومة ستحضر لمناقشة هذا موضوع إيقاف الرياضة من اجل إقرار القانون المطلوب إقراره"، لافتا الى ان الجلسة ستكون مخصصة لمناقشة موضوع الرياضة الذي يعتبر من العاجل من الأمور، وترى الحكومة أنه مرتبط بمواعيد خارجية لا نملك تغييرها.

وتابع "سنقوم بكل هو مطلوب منا حكومة لاقرار القانون المرتبط بالإيقاف الرياضي".

من جتهه، قال وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان أن المستجدات مع الاتحاد الدولي ايجابية حول الايقاف الرياضي وستعلن في الجلسة الرياضية، مضيفا "لابد من اقرار قانون الرياضة في جلسة الاحد المقبل وهناك تعاون كبير وتحول دولي كبير وسيفرح الشعب الكويتي قريبا برفع الايقاف اذا تكاملت كل الجهود".