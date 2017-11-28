النائب عبدالكريم الكندري للفضل: أحمد لا أرد على صبيان وأوجه حديثي لمعزبك للمبارك فاستجوابه جاهز

النائب عبدالكريم الكندري

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:26 28/11/2017 حدث بتاريخ: 16:26 28/11/2017

شدد النائب عبدالكريم الكندري على ان لم يستعجل الشيخ جابر المبارك تشكيل الحكومة الأسبوع المقبل فإن إستجوابه سيكون جاهزا للتقديم، مؤكدا بالوقت ذاته ان العفو العام وان إختلف النواب حول تفاصيل وآليات صدوره اصبح ضرورة بعد الاحكام القضائية التي صدرت في قضية دخول المجلس.

وقال الكندري في تصريح صحفي اليوم "شهدت الكويت يوم أمس حزناً لل يسعد به احد مهما أختلف رأيه او توجه، مشيراً الى حكم دخول المجلس وما أثاره من حزن ولغط كبير تداعى مجموعة من الأعضاء وطرحت وتنوعت به الافكار لمعالجة هذه الأزمة الامر الذي ترتب عليه بأنه سيكون هناك إجتماع أخر لتصفية هذه المقترحات والافكار.

ونوه الكندري الى ان يوم امس الاول كان له تصريح حول ضرورة أن تكون القوانين المتعلقة بإستقلال القضاء أولوية في الفترة المقبلة ،داعيا الى عدم التصيّد عليه بهذا التصريح وانه يرمي الى التشكيك بالقضاء ،مؤكداً ثقته التامة بأحكام القضاء وننتظر حكم التمييز الذي "نأمل ام يكون منصفا".

واوضح الكندري ان ضرورة استقلال القضاء تكمن فإنه بدأ يتصدى لقضايا ضخمة ذات طابع سياسي مبينا ان الدعوة لتبني اولوية استقلال القضاء تأتي لحماية القضاء الذي تقدم بهذه المقترحات لضمان استقلاليته.

ولفت الكندري الى انه يتبنى قانون العفو العام الذي اصبح مطلبا وطنيا الآن، مشيراً الى ان هناك اتفاق على هذا المطلب وان إختلفنا على تفاصيله سواء من خلال قانون يقره المجلس او من خلال عفو يصدر عن صاحب السمو، مؤكدا انه لن يكون هناك اختلاف على الآلية لطي صفحة انتهت ولم يتبقى سوى اثارها.

وتطرق الكندري للمؤتمر الصحفي الذي عقده النائب احمد نبيل الفضل يوم أمس "الاول" مشيراً الى ان "الفضل شتم به الطلبة الكويتين في الولايات المتحدة الامريكية وتعرض به للحركة الطلابية التي لايعرفها ولم يكن جزء منها وأستهزء بالنواب وتشمت بالمواطنين ".

واضاف الكندري قائلا "احمد أنا لا أرد على صبيان وانا ارد على معزبك وحديثي أوجهه لمعزبك رئيس الحكومة جابر المبارك إن لم تستعجل تشكيل الحكومة الاسبوع المقبل سيكون إستجوابك جاهز".

وزاد الكندري ورسالة أخرى للسيد رئيس مجلس الامة ونقول له "مسؤولية تاريخية ووطنية أمامك بذلك ندعوك لعقد جلسات مجلس الامة وإستئنافها حتى تشكل ضغط على الحكومة بعدم التراهي بالتشكيل.