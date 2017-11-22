النائب النصف: الانتهاء من توزيع قسائم جنوب المطلاع وانطلاق تنفيذ البنية التحتية انجار حقيقي لـ"السكنية"

النائب النصف

كتب بواسطة: %s المحرر البرلماني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:02 22/11/2017 حدث بتاريخ: 16:02 22/11/2017

قال النائب راكان النصف أن انتهاء توزيع القسائم السكنية في مدينة جنوب المطلاع بالتوازي مع انطلاق مشاريع تنفيذ البنية التحتية للمدينة يمثل انجازا حقيقيا للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، وتتويج للجهود النيابية في ازالة كافة العوائق التشريعية لتسريع عملية تخصيص القسائم للمستحقين.

وأضاف النصف في تصريح صحفي أن الإسكان مثل أولوية قصوى منذ مجلس الأمة الماضي لما لهذا الملف من انعكاس مباشر على الأسرة الكويتية، مشيرا الى أن الخطوات التي بدأت منذ أربعة سنوات بدأ المواطن اليوم يقطف ثمارها، لافتا الى أن المرحلة ستشهد المزيد من التشريعات التي ستخدم القضية الاسكانية.

وشدد النصف أن الملف الاسكاني لن ينتهي حتى تعود أرقام الطلبات الى حجمها الطبيعي والمعقول، لافتا الى أن بناء المدن الجديدة، وتوفير الميزانيات اللازمة لتنفيذ البنى التحتية، ومتابعة أداء الشركات في التنفيذ، ومراجعة الطلبات لبيان المستحقين من عدمهم، كل تلك الأمور تمثل مسؤولية حكومية ونيابية مستمرة.

وتقدم النصف بالشكر الى جميع العاملين في ”السكنية“ على المجهودات الكبيرة التي قاموا بها خلال السنوات الماضية.