الرئيس الغانم: لا نريد حكومة مؤقتة لفترة او ان يتأخر التشكيل لفترة طويلة

الرئيس الغانم

كتب بواسطة: %s بيان صحفي المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 17:50 16/11/2017 حدث بتاريخ: 17:50 16/11/2017

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه سيكون هناك لقاء للنواب مع صاحب السمو أمير البلاد ولكن ليس الاسبوع المقبل وان سمو الامير هو الذي سيحدد موعد اللقاء بناء على التزامات وانشغالات سموه.

وقال الغانم في تصريح للصحفيين بمجلس الأمة " بالتأكيد سيكون هناك لقاء للنواب مع سمو الأمير ولكنه لن يكون الأسبوع القادم ، وسيقدر صاحب السمو موعده بناء على التزامات سموه ، ومتى ما بلغت بذلك سأبلغ اخواني النواب ".

وردا على سؤال حول موعد تشكيل الحكومة اوضح الغانم أن أغلب الخبراء الدستوريين صرحوا بأنه لا توجد مدة محددة لتشكيل الحكومة مشيرا الى أن مدة الأسبوعين لا تنطبق الا في بداية الفصل التشريعي وكل السوابق الماضية لتشكيل الحكومات امتدت لأكثر من اسبوعين .

واكد الغانم في ذات الوقت ان الأهم بالنسبة له ولأغلب النواب هو حسن الاختيار ، " وهذه الرسالة التي يوصلها النواب دائما بأن لا نأت باستعجال ثم نقع في نفس الأخطاء السابقة " .

وشدد على أن الأهم هو حسن الاختيار وان تكون الحكومة بمواصفات تحقق الحد الأدنى من طموح النواب وطموح الشعب الكويتي .

وبين الغانم أن القول بأن المدة المحددة لتشكيل هي اسبوعين ليس له اساس من الصحة دستوريا ولا علاقة لهذا القول بالدستور ولا بالسوابق او اي امر إخر.

وأضاف " الحمد لله نستطيع ان نقرأ الدستور بوضوح ونستشير من هم أهل لذلك وحكم المحكمة الدستورية الأخير أثبت ذلك " .

لكن الغانم اكد في ذات الوقت على ضرورة أن يكون هناك حد للفترة الزمنية يوازي المواءمة السياسية للموضوع " فلا نريد حكومة مؤقتة لفترة او ان يتأخر التشكيل لفترة طويلة ولكن يجب أن يكون للإختيار أولوية على الاستعجال " .

وتوقع ان يشهد الأسبوعين المقبلين تحركات كثيرة على صعيد التشكيل الحكومي ، لافتا الى ما شهدته الأيام الماضية من انشغالات نتيجة الزيارة التي قام بها الرئيس الفلسطيني للبلاد ووزير الخارجية المصري وأمين جامعة الدول العربية والرئيس التركي والعديد من الالتزامات البروتوكولية الرسمية التي قد تكون ايضا سببا في بطء الحركة في ما يتعلق بالتشكيل الحكومي الجديد .

وأضاف الغانم " من أجل مصلحة البلد ومصلحة السلطتين أتمنى أن يركز سمو رئيس مجلس الوزراء الذي حظي بثقة سمو الأمير على المعايير اللازمة والكفيلة بالخروج بأفضل تشكيل ممكن".

وأكد أن من حق كل نائب ان يبدي رأيه بحرية في ما يتعلق بالتشكيل الحكومي ، ولكن القرار بيد سمو رئيس مجلس الوزراء الذي يرفع هذا التشكيل الى صاحب السمو .

وبسؤاله عن الدعوة التي يوجهها للنواب في ظل هذه الظروف قال الغانم " الدعوة هي انني اؤكد واثني وادعم واساند كل ما ورد برسالة صاحب السمو للنواب ، فهناك مهم وهناك أهم " مشددا على أن الأحداث والتحديات الخارجية " التي نواجهها في هذا الوقت تعلو ولها أولوية فوق اي امر اخر" .

وقال " أدعو الجميع الى التكاتف والتماسك وتحصين الجبهة الداخلية والتعامل بعقلانية مع المشهد السياسي حتي نكون سندا وعونا لصاحب السمو ولا نكون عبء علي الشعب الكويتي .