النائب النصف: لن نقبل ببقاء وزراء عليهم ملاحظات والاستغناء عمن نجح في تطوير وزارته

النائب راكان النصف

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:45 05/11/2017 حدث بتاريخ: 16:45 05/11/2017

شدد النائب راكان النصف على أن الظروف في المنطقة تتطلب من رئيس الوزراء تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، داعيا رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى اختيار فريقه.

وقال النصف في تصريح صحافي ان ركيزة التعاون مع الحكومة تنطلق من تشكيلها، فلا يمكن القبول ببقاء وزراء على أدائهم الكثير من الملاحظات النيابية والشعبية بينما يتم الاستغناء عمن نجح في تطوير وزارته والارتقاء بأداء موظفيه.

وبين أن أمام المبارك الوقت الكافي لتشكيل حكومته ولا يوجد عذر للاستعجال لتوزير شخصيات في اللحظة الأخيرة كما جرت العادة في الحكومات السابقة، مبينا أن عرض الحقائب يجب أن يكون وفق الكفاءة ونظافة اليد والسمعة والأداء.