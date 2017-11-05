النائب الفضالة: نرفض عودة الوزراء ممن وقفوا ساكنا دون انجاز

النائب يوسف الفضالة

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:41 05/11/2017 حدث بتاريخ: 16:41 05/11/2017

طالب النائب يوسف الفضالة باختيار الوزراء وفق معيار الكفاءة فقط لا المحاصصة، مؤكدا رفضه "عودة الوزراء ممن سقطوا شعبياً بطرح الثقة فيهم من قبل ممثلي الأمة".

وأضاف الفضالة في تصريح صحافي اليوم "مع التأكيد على حق سمو الأمير المطلق في اختيار الحكومة لكن نتمنى من سمو رئيس مجلس الوزراء أن يستوعب المرحلة السابقة ومتطلبات مستقبل الكويت".

وتابع أن الكويت تعيش حالياً في إقليم ملتهب ووضع سياسي دقيق وخطر يتطلب حكومة ذات كفاءة ومسؤولية، مؤكدا رفضه عودة الوزراء ممن وقفوا ساكناً دون إنجاز يذكر، فالمرحلة تتطلب رجال دولة.