مجلس الأمة: رفع جلسة اليوم الى حين تشكيل الحكومة الجديدة

رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم يرفع جلسة المجلس إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 10:14 31/10/2017 حدث بتاريخ: 10:14 31/10/2017

أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم في جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء رفع الجلسة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال الغانم في بداية الجلسة " نظرا إلى استقالة الحكومة وصدور الأمر الأميري بقبول هذه الاستقالة ونظرا إلى عدم وجود الحكومة وعدم اكتمال النصاب وكذلك لعلمي بعدم حضور الحكومة لأي جلسات مقبلة ترفع الجلسة إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة".

وختم رئيس مجلس الأمة حديثه الموجه إلى النواب برفع الجلسة حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

وكان حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أصدر أمس الاثنين أمرا أميريا بقبول استقالة سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء.

وعقب صدور الأمر الأميري بقبول الاستقالة قال رئيس مجلس الأمة إنه لن يدعو إلى أي جلسات مقبلة حتى تتشكل الحكومة الجديدة.