النائب وليد الطبطبائي: على الروضان الرحيل وعلى ابل الدفاع عن نفسه بفضيحة عقد بقيمة 215 مليون دينار

النائب د. وليد الطبطبائي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 14:30 29/10/2017 حدث بتاريخ: 14:35 29/10/2017

دعا النائب د. وليد الطبطبائي وزير التجارة والصناعة ووزير الشباب بالوكالة خالد الروضان بحمل حقائبه والرحيل عن المنصب الحكومي.

وقال الطبطبائي في تغريدة له على تويتر "على الاخ الوزير الروضان أن يحمل حقائبه ويرحل بعد أن بشرنا معاليه بقرب #رفع_الايقاف ثم تبين سريعا حجم التضليل الذي مُورس على الشعب الكويتي".

وعلى صعيد آخر، قال الطبطبائي أن على على وزير الاسكان ياسر ابل الحديث الى الاعلام عن #فضيحة_عقد_الاسكان والدفاع عن نفسه لأن السكوت ليس من صالحه بعد انتشار خبر عن شبهة فساد بعقد 215 مليون دينار.