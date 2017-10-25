النائب وليد الطبطبائي: استجواب محمد الخالد بات حتميا وقريبا ورحيله واجب وطني

النائب د. وليد الطبطبائي

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 16:24 25/10/2017 حدث بتاريخ: 16:24 25/10/2017

أكد النائب د.وليد الطبطبائي ان استجوابه لوزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بات حتميا في القريب العاجل.

وقال الطبطبائي في تصريح صحفي اليوم "لدينا ملف متضخم من التجاوزات في الدفاع ومسئولية الخالد قائمة علما بأن تجاوزاته في الحقيبة السابقة (الداخلية) وعلى رأسها المصروفات الخاصة لوحدها تعتبر نفطة سوداء في تاريخ محمد الخالد".

وأضاف "الهروب الذي مارسه الخالد بعد الانتخابات لن ينفعه، وهذا يناقض ما حاول ان يوحي به الخالد الجميع، عندما ضرب الميكروفون في قاعة عبدالله السالم ابان مجلس المناديب ودون وجود مسلم البراك، والذي لو كان موجودا لما تجرأ الخالد بأن يتفوه بأي كلمة، عندما قال ليعرف ضمير الامة ماهو رأي الامة فيه، وقد اتضحت الحقيقة في الاستقبال الجماهيري من مختلف فئات الشعب الكويتي لضمير الامة بعد خروجه من المعتقل في ٤/٢١، حينها عرفنا فعلا ماهو رأي الامة في ضمير الامة وفي المقابل وفي الجانب الاخر مارس محمد الخالد الهرب من المواجهة وتخلى عن الداخلية، هنا الفرق بين ضمير الامة وبين من يمارس الهروب من المسئولية السياسية لذلك بات رحيل محمد الخالد واجب وطني وسنعمل عليه.