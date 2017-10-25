النائب الحربش: الحكومة لم تلتزم بالهدنة وأبلغتها بقراري التوقيع على طرح الثقة قبل الاستجواب بأيام

النائب د. جمعان الحربش

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 11:41 25/10/2017 حدث بتاريخ: 11:41 25/10/2017

كشف النائب د. جمعان الحربش أنه أبلغ الحكومة بقراره بالتوقيع مع طرح الثقة يوم استجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة بالوكالة الشيخ محمد العبدالله قبل أيام من مناقشة الاستجواب المقدم من النائبان رياض العدساني ود. عبدالكريم الكندري.

وقال النائب الحربش، بحسب ما نقله عنه أحد المغردين باتصال هاتفي معه، أن الحكومة لم تلتزم بالهدنة واعتقدت أن التزامهم معها هو ضعف منهم وإنهم يبحثون عن مصالح خاصة، مضيفا "لذا كان تصريحي السابق ان التزامنا مع الحكومة هو بتنفيذ تعهداتها قبل بدء دور الانعقاد وهي لم تلتزم لذلك نحن في حل من اي التزام معها وسأوقع مع طلب طرح الثقة بالوزير يوم الاستجواب وأبلغت الحكومة بقرار تصويتي".

وكان المغرد قد ذكر ان اتصاله بالحربش كان يوم السبت الماضي، أي قبل ثلاثة أيام من جلسة المناقشة لمعرفة موقفه من الاستجواب، وأضاف أنه أخذ موافقة الحربش على نقل تفاصيل الاتصال.

ولم ينفي الحربش ما ذكره المغرد.