اجتماع النواب هايف والحربش والدمخي: طرح الثقة بالوزير العبدالله بعد تأخر عودة الجناسي

النواب المجتمعون - المصدر القبس الالكتروني

كتب بواسطة: %s ناصر المطيري والقبس الالكتروني المجموعة: برلمان نشر بتاريخ: 15:20 23/10/2017 حدث بتاريخ: 15:25 23/10/2017

علمت "كويت نيوز" من مصادر نيابية مطلعة أن النواب محمد هايف ود. جمعان الحربش ود. عادل الدمخي اتفقوا خلال اجتماع عقد اليوم في مكتب هايف على التوقيع على كتاب طرح الثقة بوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله.

وقال المصادر أن النواب الثلاثة اتخذوا قرارهم بعد عدم تنفيذ الحكومة وعودها بعودة الجناسي للمسحوبة منهم.

وكانت "القبس الالكتروني" أشارت اليوم أن اجتماعا نيابيا عقد بمكتب النائب محمد هايف بمجلس الأمة، ويحضره النائبين د.جمعان الحربش ود.عادل الدمخي لتقييم جدول التفاهم مع الحكومة ومدى إلتزامها به.

وقد اتفق المجتمعون على أن قضية إعادة الجناسي لمستحقيها باتت بلا سقف زمني، وأصبحت خاضعة لصراعات بين أقطاب الأسرة، وهو أمر لايمكن القبول به ومحل استياء ومن المتوقع أن يلقي بظلاله على العلاقة مع رئيس الحكومة والوزراء.