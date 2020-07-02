"الصحة": 919 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 47859 وتسجيل حالة وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 16:21 02/07/2020 حدث بتاريخ: 16:43 02/07/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الخميس تسجيل 919 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 47859 حالة فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 359 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال919 السابقة تضمنت 549 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 59.74 في المئة و370 حالة لغير الكويتيين بنسبة 40.26 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (233 حالة بمنطقة الاحمدي الصحية) و(210 حالات بمنطقة الجهراء الصحية) و(208 حالات بمنطقة الفروانية الصحية) و(159 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(109 حالات بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع (46 حالة بمنطقة سعد العبدالله) و(42 حالة بمنطقة الفروانية) و(34 حالة بمنطقة السالمية) و(30 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(29 حالة بمنطقة صباح السالم) و(29 حالة بمنطقة الصليبية السكنية).

وعن آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 142 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9110 حالات.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية 24 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4312 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 395349 فحصا.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 675 إصابة خلال ال24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 38390 حالة.