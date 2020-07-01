"الصحة": 745 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 46940 وتسجيل 4 حالات وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 15:43 01/07/2020 حدث بتاريخ: 16:00 01/07/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء تسجيل 745 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 46940 حالة فيما تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 358 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال745 السابقة تضمنت 434 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 58.28 في المئة و311 حالة لغير الكويتيين بنسبة 41.75 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (182 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(176 بمنطقة الجهراءالصحية) و(169 بمنطقة الاحمدي الصحية) و(120 بمنطقة العاصمة الصحية) و(98 بمنطقة حولي الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع (41 حالة بمنطقة تيماء) و(36 حالة بمنطقة الفروانية) و(30 حالة بمنطقة صباح السالم) و(27 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(27 حالة بمنطقة الصليبية السكنية) و(21 حالة بمنطقة جابر العلي).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8867 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية 49 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4150 مسحة مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ أكثر من 391037 ألف فحص.

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 37715 حالة بعد تعافي 685 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.