"الصحة": 671 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 46195 وتسجيل 4 وفيات

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:02 30/06/2020 حدث بتاريخ: 17:03 30/06/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 671 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 46195 وتسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتهم بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 354.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال671 السابقة تضمنت 435 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 64.83 في المئة و236 لغير الكويتيين بنسبة 35.17 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (225 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(138 بمنطقةالجهراء الصحية) و(122 بمنطقة الفروانية الصحية) و(102 بمنطقة العاصمة الصحية) و(84 بمنطقة حولي الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها جاءت بواقع (37 حالة بمنطقة المنقف) و (31 حالة بمنطقة سعدالعبدالله) و(24 حالة بمنطقة العدان) و(23 حالة بمنطقة الفحيحيل) و(19 حالة بمنطقة صباح السالم) و(18 حالة بمنطقة الصباحية).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 139 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8811 حالة.

وعن مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 55 شخصا بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وبين السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 4045 مشيرا إلى أن مجموع الفحوصات بلغ 386887 .

وجدد دعوة المواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 37030 حالة بعد تعافي 717 إصابة خلال الساعات ال24 ساعة الماضية.