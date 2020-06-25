"الأرصاد": طقس حار والرياح مغبرة تؤدي لانخفاض الرؤية

صورة أرشيفية

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 11:06 25/06/2020 حدث بتاريخ: 11:06 25/06/2020

قالت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية إن البلاد تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يمد المنطقة بكتل هوائية حارة وجافة نسبيا ويسبب نشاطا للرياح الشمالية الغربية المثيرة للغبار مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية في بعض المناطق خصوصا المكشوفة.

وأضاف مراقب التنبؤات الجوية بالإدارة عبدالعزيز القراوي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن الطقس نهار اليوم الخميس يكون حارا والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشيطة السرعة تتراوح ما بين 20 و45 كيلومترا في الساعة مثيرة للغبار في بعض المناطق.

وذكر القراوي أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 45 و47 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه ما بين 3 و6 أقدام.

وبين أن الطقس الليلة يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات خصوصا على السواحل وتتراوح ما بين 15 و 40 كيلومترا في الساعة.

ولفت إلى أن درجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 31 و33 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وعن الطقس نهار غد الجمعة أفاد بأنه يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات وتتراوح ما بين 15 و45 كيلومترا في الساعة مع فرصة للغبار خصوصا على المناطق المكشوفة.

وأشار إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة تتراوح ما بين 46 و48 درجة مئوية ويكون البحر معتدلا إلى عالي الموج وارتفاعه يتراوح ما بين 3 و6 أقدام.

وقال القراوي إن الطقس ليل غد يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 15 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة تتراوح ما بين 32 و34 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 2 و5 أقدام.

وبين أن الطقس نهار يوم بعد غد السبت يكون شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات تتراوح ما بين 15 و40 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة ما بين 47 و49 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج يعلو أحيانا وارتفاعه ما بين 2 و6 أقدام.

وأشار إلى أن الطقس السبت ليلا يكون مائلا للحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح ما بين 8 و32 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة ما بين 33 و35 درجة مئوية ويكون البحر خفيفا إلى معتدل الموج وارتفاعه ما بين 1 و4 أقدام.