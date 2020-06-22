"الصحة":641 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والإجمالي 40291 وتسجيل 4 حالات وفاة

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:32 22/06/2020 حدث بتاريخ: 15:19 22/06/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 641 إصابة جديدة بمرض (كوفيد-19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 40291 وتم تسجيل أربع حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 330.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي ال84 إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال 641 السابقة تضمنت (383 حالة لمواطنين كويتيين) بنسبة بلغت 75ر59 في المئة و(258 حالة لغير الكويتيين) بنسبة 25ر40 في المئة.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاءوا بواقع (195 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(180 حالة بمنطقة الأحمدي الصحية) و(120 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(81 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(65 حالة بمنطقةالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس ذكر أنها بواقع 36 في منطقة القصر و33 في منطقة الصليبية السكنية و32 في منطقة سعدالعبدالله و28 في جليب الشيوخ و26 في منطقة الصباحية و22 في منطقة الفروانية.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة بلغ 181 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد-19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8191 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية 75 شخصا وذلك بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر السند أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغ 3216

مسحة في حين بلغ مجموع عدد الفحوصات 357594 فحصا.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين إلى مداومة الأخذ بكل سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد-19) في البلاد 31770 حالة بتعافي 530 إصابة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.