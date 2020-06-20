النائب عبدالله الكندري: قرار "أسواق المال" حقق خسائر فادحة للبورصة وأساء لسمعتها

النائب عبدالله الكندري

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 17:09 20/06/2020 حدث بتاريخ: 17:09 20/06/2020

وجه النائب عبدالله الكندري سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان عن إلغاء تداولات البورصة وتأثيره على مؤشرات السوق.

وقال في نص السؤال: فوجئ المتداولون بسوق الكويت للأوراق المالية بتاريخ 11/6/2020 بقرار هيئة أسواق المال بإلغاء الصفقات والتداولات التي تمت بتاريخ 10/6/2020 وذلك بسبب تصريح اتحاد المصارف بعدم توزيع البنوك لأية أرباح لهذا العام وذلك خلال فترة التداول الرسمية.

وأضاف: وحيث ان هذا الحدث لم يشهد مثله في بورصات العالم أجمع، يرجى تزويدي بالآتي: ما السبب في إلغاء التداولات والصفقات التي أجريت يوم 10/6/2020؟ وهل هناك نص قانوني استندت عليه الهيئة بقرار الإلغاء يسمح لها ذلك؟ وما تأثير إلغاء جميع الصفقات والتداولات التي تمت يوم 10/6/2020 واعتبارها كأن لم تكن على مؤشرات السوق في نهاية اليوم من حيث الربح أو الخسارة؟ مع بيان قيمة تلك الأرباح أو الخسائر إن وجدت، وما هي الإجراءات التي قامت بها هيئة أسواق المال تجاه المتسبب في التصريح وإصدار هذا القرار الذي أعلن عنه اتحاد المصارف في يوم الإيقاف 10/6/2020؟

وتساءل: هل نصوص المادة (44-57) من قانون هيئة أسواق المال التي جاءت بإلغاء التداولات التي حصلت بتاريخ 10/6/2020 تنطبق مع السبب الذي الغيت التداولات من أجله وهو إعلان اتحاد المصارف – بعدم توزيع الأرباح من قبل البنوك – أثناء التداول؟ أم أن تلك النصوص متعلقة بحالة الحرب والكوارث؟ وما تأثير إعلان اتحاد المصارف على صفقات الأسهم غير المرتبطة بالبنوك وسبب إلغاء تلك الصفقات إن لم يكن هناك أي تأثير عليها؟ وهل هناك أي دراسة فيه أو قانونية بشأن تأثير تصريح اتحاد المصارف على السوق تم الاستناد عليها من قبل هيئة أسواق المال في قرارها بإلغاء التداولات التي حصلت بنفس يوم التصريح؟ مع تزويدنا بها إن وجدت.​​​