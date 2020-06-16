"الصحة": 527 إصابة جديدة ب"كورونا المستجد" والاجمالي 36958 و 5 وفيات

الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:54 16/06/2020 حدث بتاريخ: 14:59 16/06/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الثلاثاء تسجيل 527 اصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 36958 حالة في حين تم تسجيل 5 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 303 حالات.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال527 السابقة تضمنت (264 لمواطنين كويتيين) و(85 لمقيمين من الجنسية الهندية) و(38 لمقيمين من الجنسية المصرية) و(32 لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (168 بمنطقة الأحمدي الصحية) و(131 بمنطقةالفروانية الصحية) و(101 بمنطقة الجهراء الصحية) و(89 بمنطقة حولي الصحية) و(38 بمنطقةالعاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فذكر أنها جاءت على النحو التالي: 29 في المهبولة و22 الفروانية و21 في الفحيحيل و20 في صباح السالم و18 في المنقف و16 في السالمية.

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 194 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8449 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي قال ان مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعةالماضية بلغ 51 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2755 مسحة ليبلغ مجموع عدد الفحوص نحو 340142.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 28206 حالات بعدت عافي 675 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.