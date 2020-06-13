الوزير الصالح: كل من ورد اسمه في تحقيقات الوافد الآسيوي من ضعاف النفوس سيحال الى النيابة

نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 23:52 13/06/2020 حدث بتاريخ: 23:52 13/06/2020

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح أن أمن الكويت خط احمر، والحفاظ على أمنها الهدف الأسمى، مضيفا "هذا ما عاهدنا به سيدي سمو أمير البلاد وسيدي سمو ولي عهده الأمين وسيدي سمو رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم والشعب الكويتي الكريم".

وقال الصالح في تصريح صحفي اليوم ان الإتجار بالبشر والإقامة من الأولويات الرئيسية حاليا لدى قطاعات وزارة الداخلية، والجهود التي يبذلها رجال الأمن في هذا الملف الشائك ما بين العديد من الجهات الحكومية حققت الكثير من التقدم من حيث ملاحقة المشتبه بتورطهم أو من حيث تطوير التشريعات القائمة.

وأضاف "الوزير أنس الصالح :في الأسابيع الماضية بذلت جهود كبيرة أحيي فيها رجال الداخلية، وتكللت مؤخرا بوضع اليد على واحدة من أكبر قضايا الاتجار بالبشر والإقامة لوافد آسيوي، حيث كشفت التحريات عن وجود معاملات مالية مشبوهة قامت بها شبكة من المسؤولين ضعاف النفوس بالتعاون مع الشركات التي سهلت من تلك العمليات".

وأكد أن "كل من ورد اسمه في التحقيقات سواء كان مسؤول حكومي أو شخصية بارزة سيكون أمام جهات التحقيق في وزارة الداخلية ويحال الى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات ان ثبت تورطه".