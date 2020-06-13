"الصحة": 514 إصابة جديدة بـ"كوفيد 19" والاجمالي 35466 وتسجيل 4 حالات وفاة

المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور عبدالله السند

كتب بواسطة: %s كونا المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 14:51 13/06/2020 حدث بتاريخ: 14:54 13/06/2020

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم السبت تسجيل 514 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 35466 حالة في حين تم تسجيل 4 حالات وفاة إثر اصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 289 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وأوضح السند أن حالات الاصابة ال514 السابقة تضمنت (281 حالة لمواطنين كويتيين) و(63 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية) و(45 حالة لمقيمين من الجنسية المصرية) و(31 حالة لمقيمين من الجنسية البنغلاديشية) وبقية الحالات من جنسيات أخرى.

وأضاف أن المصابين حسب المناطق الصحية جاؤوا بواقع (191 حالة بمنطقة الفروانية الصحية) و(115 حالة بمنطقةالأحمدي الصحية) و(100 حالة بمنطقة الجهراء الصحية) و(74 حالة بمنطقة حولي الصحية) و(34 حالة بمنطقة العاصمة الصحية).

وعن أعلى المناطق السكنية من حيث تسجيل الإصابة بالفيروس فقد ذكر أنها جاءت على النحو التالي: (36 حالة بمنطقة الفروانية) و(29 حالة بمنطقة جليب الشيوخ) و(17 حالة بمنطقة العارضية) و(17 حالة بمنطقة صباح الناصر) و(17 حالة بمنطقة صباح السالم) و(16 حالة بمنطقة عبدالله المبارك).

وفيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة لفت إلى أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة 176 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 9295 حالة.

وحول مراكز الحجر الصحي المؤسسي فقد بلغ مجموع من أنهى فترة الحجر الصحي المؤسسي الإلزامي خلال ال24 ساعة الماضية 47 شخصا وذلك بعد القيام بكافة الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس على أن يستكملوا مدة لا تقل عن 14 يوما في الحجر الصحي المنزلي الإلزامي اعتبارا من تاريخ مغادرة مركز الحجر المؤسسي.

وذكر أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال ال24 ساعة الماضية بلغت 2159 مسحة مشيرا إلى أن مجموع عدد الفحوصات بلغ أكثر من 332288 ألف فحص.

وجدد السند الدعوة للمواطنين والمقيمين بمداومة الأخذ بكافة سبل الوقاية وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه المساهمة في احتواء انتشار الفيروس.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من مرض (كوفيد 19) 25882 حالة بعد تعافي 834 إصابة خلال الساعات ال24 الماضية.