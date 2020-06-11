الشؤون: تسليم المدارس المستغلة من الجمعيات الى "التربية" في 15 يوليو القادم

وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب

كتب بواسطة: %s المحرر المحلي المجموعة: محليات نشر بتاريخ: 12:43 11/06/2020 حدث بتاريخ: 12:44 11/06/2020

كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية عبد العزيز شعيب انه وبالتنسيق مع وزارة التربية واتحاد الجمعيات التعاونية فقد تقرر تحديد موعد 15 يوليو المقبل لتسليم مدارس وزارة التربية المستغلة من قبل الجمعيات التعاونية.

واوضح شعيب في تصريح صحفي ان وزارة الشؤون واستشعارا منها باهمية دور وزارة التربية بالمرحلة المقبلة ، خاطبت اتحاد الجمعيات في يوم 3 يونيو الجاري وطلبت منهم اعداد خطة بديلة لسكن العمال والمخازن تمهيدا لتسليم مدارس وزارة التربية قبل ان تصلها مخاطبات التربية.

وذكر شعيب انه تم التنبيه على الجمعيات بضرورة الالتزام بتسليم المدارس التي كانت مستغلة من قبل الجمعيات التعاونية كسكن مؤقت للعمال وكمكان لتخزين السلع مشيرا الى انه تم التاكيد على ضرورة مراعاة نظافة المدارس وسلامة مرافقها ومقتنياتها من التلف واصلاح الاضرار ان وجدت.

واختتم شعيب بتوجيه الشكر والتقدير الى قيادات وزارة التربية ومدراء المناطق التعليمية وكافة العاملين على تعاونهم مع وزارة الشؤون وتذليل كافة العقبات امام الجمعيات التعاونية لآداء دورهم في خدمة المجتمع بسهولة ويسر والشكر موصول للاخ الفاضل الوكيل المساعد للتنمية التربوية والانشطة في وزارة التربية السيد فيصل المقصيد نظير جهوده الحثيثة في التنسيق لتسهيل دور الجمعيات التعاونية.